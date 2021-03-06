سامح عاشور: إثيوبيا تتبنى موقفاً عدائياً ضد مصر.. فيديو

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا تتبنى موقفاً عدائياً ضد الدولة المصرية في ملف سد النهضة.





وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب أن يكون المجتمع الدولي معنا في كل خطوة تتخذها مصر في ملف مفاوضات سد النهضة".





وتابع سامح عاشور: "الإثيوبيون يلعبون لعبة انتخابية داخلية، ويصدرون مشاكل فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة".





وأكمل سامح عاشور: "السودان أصبح عمقا استراتيجيا لمصر وأصبح البلدان كتلة كبيرة لا تستطيع إثيوبيا مواجهتها في المستقبل".



