ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح عاشور: إثيوبيا تتبنى موقفاً عدائياً ضد مصر.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:37 م
سامح عاشور
سامح عاشور
Advertisements
هاني حسين
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا تتبنى موقفاً عدائياً ضد الدولة المصرية في ملف سد النهضة. 

وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب أن يكون المجتمع الدولي معنا في كل خطوة تتخذها مصر في ملف مفاوضات سد النهضة".

وتابع سامح عاشور: "الإثيوبيون يلعبون لعبة انتخابية داخلية، ويصدرون مشاكل فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة".

 وأكمل سامح عاشور: "السودان أصبح عمقا استراتيجيا لمصر وأصبح البلدان كتلة كبيرة لا تستطيع إثيوبيا مواجهتها في المستقبل".

 ولفت سامح عاشور: "لا تستطيع دولة منبع لأي نهر في العالم منع المياه من عبور الحدود لدول أخرى وهناك اتفاقيات دولية تنظم هذا الأمر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وصلنا الخط الأحمر.. وزير الري الأسبق معلقا على فشل مفاوضات سد النهضة

الفشل كان متوقعا.. هانى رسلان: استنفذنا كل فرص التفاوض مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

قبيل تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقى.. خبراء يتوقعون السيناريو الجديد فى قضية سد النهضة ويكشفون كيف تكبدت مصر مبالغ طائلة بسبب تداعياته؟

جولات أوروبية وأفريقية وعربية.. سامح شكري يكشف كواليس مفاوضات سد النهضة

أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تطيل أمد مفاوضات سد النهضة بالمراوغات.. ومصر موقفها واضح من البداية

مستشار وزير الرى السابق: الكونغو أفضل من جنوب أفريقيا فى الوساطة لحل أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

سيد علي يكشف الحالة الصحية لمجدي الجلاد بعد عملية استئصال ورم

الكويت.. قرار عاجل من وزارة التربية بشأن العملية التعليمية

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائق النقل المتسبب فى حادث الكريمات

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد