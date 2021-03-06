رئيس المبادرة المصرية السودانية : زيارة السيسي للخرطوم إنذار أخير لإثيوبيا ..فيديو

أكد الدكتور علي يوسف الشريف، رئيس المبادرة الشعبية المصرية السودانية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان جاءت في وقت تاريخي وحرج، وأكدت على وحدة بين مصر والسودان.





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أمن السودان لا يتجزأ من أمن مصر وهذه الزيارة تؤكد أن مصر والسودان أمنهم واحد، كما أن زيارة رئيس الأركان للسودان كانت من أجل الوصول لدعم عسكري بين البلدان.





وأوضح أن هذه الزيارة إنذار أخير لإثيوبيا لأن مصر والسودان لا يقبلا باستمرار طريقة عمل إثيوبيا بالمحاورة والملء بدون أي اتفاق، مؤكدا ان عدم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة يجعلنا نتخذ أسلوب أخر تصاعدي في الأزمة.



