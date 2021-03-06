5 % زيادة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2021 .. شاهد

ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الربع الأول من الموسم التصديرى 2021 ، بنسبة 5%، حيث تتصدر الموالح قائمة الأكثر تصديرا تليها البطاطس.
قال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن العام التصديرية 2019 / 2020 كان عام الأزمة وخسر فيه قطاع التصدير الملايين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على كل أسواق العالم ، لافتا إلى انفراجه كبيرة في سوق التصدير خلال الموسم الحالي .
وأوضح غانم ، أن الموالح تتصدر قائمة الحاصلات الزراعية الأكثر تصديرا حتى الآن بـ 683 الف طن وتليها البطاطس بـ 108 الف طن ويليها الفراولة والثوم والرومان والجوافة ، من إجمالي 90 محصولا زراعيا يتم تصديره لأسواق أوروبا والعالم .