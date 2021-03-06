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محافظات

هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط

السبت 06/مارس/2021 - 10:33 م
هبوط ارضي
هبوط ارضي
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إيهاب عمر
وقع مساء اليوم السبت هبوط أرضي مفاجئ بميدان المجاهدين بحي غرب أسيوط مما أسفر عن انفجار  خط المياه الرئيسي.

تلقت غرفة عمليات المحافظة اخطارا من رئاسة حي غرب أسيوط يفيد بوقوع هبوط أرضي مفاجئ بميدان المجاهدين غرب مدينة أسيوط ما نتج عنه انفجار في خط المياه الرئيسي و تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة. 

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 انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط و الحملة الميكانيكية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح خط المياه ومعرفة سبب الهبوط.

وقامت إدارة مرور أسيوط باغلاق الطرق المتجهة إلى الميدان وتحويل المسارات المرورية إلى طرق بديلة لحين الإنتهاء من عملية الإصلاح.
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط
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