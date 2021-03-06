هبوط أرضي بميدان المجاهدين في أسيوط

وقع مساء اليوم السبت هبوط أرضي مفاجئ بميدان المجاهدين بحي غرب أسيوط مما أسفر عن انفجار خط المياه الرئيسي.





تلقت غرفة عمليات المحافظة اخطارا من رئاسة حي غرب أسيوط يفيد بوقوع هبوط أرضي مفاجئ بميدان المجاهدين غرب مدينة أسيوط ما نتج عنه انفجار في خط المياه الرئيسي و تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة.





اقرأ أيضا :









انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط و الحملة الميكانيكية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح خط المياه ومعرفة سبب الهبوط.



