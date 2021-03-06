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رئيس "الحاصلات الزراعية": مصر تستهدف زيادة صادراتها لـ 100 مليار جنيه..فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:40 م
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
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إبراهيم القادري
قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من الضروري امتلاك مصر لسفن الشحن السريعة، لأنها السبيل الوحيد لاختراق أسواق أوروبا والعالم، خاصة بالنسبة لتصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف. 

وأضاف الدمرداش للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 أن تصدير الحاصلات الزراعية إلى أوروبا وبعض الأسواق العالمية يواجه عقبات كثيرة عن طريق النقل الجوي، لافتا إلى أن الشحن باستخدام السفن السريعة يضمن الوصول لأسواق أوروبا وعدد من الأسواق العالمية خلال 3 أو 4 أيام فقط . 


وأوضح الدمرداش أن الدولة تهدف لزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار جنيه ، وأن الحاصلات الزراعية قادرة على المساهمة بقوة فى هذه الخطة خاصة بعد إضافة الحاصلات الزراعية الجافة مثل الأعلاف إلى قيمة التصدير ، لافتا إلى أن زيادة قيمة الحاصلات الزراعية 50 مليون جنية خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالي . 

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