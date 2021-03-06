عقب زيارة السيسي لهم.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. فيديو

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، أمام بعض بائعي الفاكهة، خلال تفقده أحد شوارع مدينة نصر.





وكانت لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحدثه مع بائعي الفاكهة وتلبية مطالبهم التي يحتاجونها بكل ترحيب.





وكشفت كاميرا "صدي البلد"، كواليس الحديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبائعي الفاكهة داخل مدينة نصر، كالآتي: في البداية تحدث سيد حسن أخو محمد حسن، الذي يعاني من مرض في رجليه، قائلًا: "اخويا قال للرئيس انه تعبان ومش قادر يمشي على رجليه ومحتاج يتعالج على نفقة الدولة".





وسرعان ما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب محمد حسن، وأرسل المسئولين للإشراف علي علاجه، ويتم علاجه اليوم داخل مستشفى الفؤاد، وقام بالإشاعات اللازمة.





وكشف سيد حسن عن معرفته للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٢٦ عاما مضت، ووجهه هو وأخيه مألوف دائمًا للرئيس، ووقف بالسيارة حتي يتحدث معهم ويعرف مطالبهم.





وأكمل عوض وهبه محمد، أحد بائعي الفاكهة، كواليس زيارة الرئيس، وتحدث معه عن مشكلته مع الحي وإزالة عربته الخشبية، وطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تروسيكل له للعمل عليه.





وأضاف أحمد يس عند رؤيته للرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب اليه، ورحب به الرئيس بكل سعة صدر، وعقب ساعة واحدة تم تنفيذ طلباتهم من قبل المسئولين.





وأشار بائعو الفاكهة بمدينة نصر، عن مدى امتنانهم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحديثه معهم، وتوفير كل متطلباتهم في الحال، داعين له بالصحة والتوفيق دائمًا.