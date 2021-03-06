صندوق دعم المزارعين أبرزها .. أخطر 3 قوانين يناقشها البرلمان لدعم القطاع الزراعي .. فيديو









كشف النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أخطر 3 قوانين يناقشها مجلس النواب لدعم القطاع الزراعي ابرزها الاعتماد على الهندسة الوراثية وأنشاء صندوق لدعم المزارعين .





وقال الدمرداش للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه تقدم إلى مجلس النواب لمناقشة أخطر 3 قوانين تدعم القطاع الزراعي ، وأخذ موافقة 60 عضوا داخل قبة البرلمان عليها ، لافتا إلى أن الأول يتعلق بأنشاء صندوق لدعم المزارعين والعاملين في الزراعة يتضمن معاش مناسب ، لافتا إلى ضرورة تطوير قانون الزراعة القديم الخاص بعقوبات المخالفين في استخدام الأسمدة والمبيدات .







