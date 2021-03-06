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أستاذ فيروسات يكشف سبب تناول جرعتين من لقاح كورونا.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:18 م
تناول لقاح كورونا
تناول لقاح كورونا
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داليا أحمد
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير والمعاهد البحثية بمدينة زويل، إن الفكرة الأساسية من لقاحات كورونا، هي أن يتم أخذها بمعايير وتوقيتات مناسبة تساعد جهاز المناعة وتعطي وقاية أكثر ضد الفيروسات.

وأضاف "الشبيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر استطاعت أن تحصل على جرعات كثيرة من اللقاحات في ظل التنافس العالمي الشديد.

وأشار أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير والمعاهد البحثية بمدينة زويل، إلى أن هناك مبادرة عالمية تحت مظلة الاتحاد العالمي للأمصال للاهتمام بالدول الفقيرة ومحدودة الدخل وتوفير اللقاحات لتلك الدول، موضحا أن المبادرة تهدف للتوزيع العادل للقاحات، ومصر وستستقبل عددا ليس بالبسيط في الفترة المقبلة طبقا للمبادرة.

وأوضح أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير والمعاهد البحثية بمدينة زويل، أن الفكرة من تناول جرعتين من اللقاح؛ هو أن هناك خلايا مناعية قصيرة الأجل، لافتا إلى أن الجرعة الأولى تحفز جهاز المناعة، والثانية تساعد على زيادة التحفيز بدرجة أكبر لبقاء الخلايا طولية الأجل لفترات طويلة.
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