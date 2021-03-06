وزيرة الصناعة تروى تفاصيل إصابتها بـ كورونا 3 أسابيع .. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة الصناعة والتجارة، أن تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا كانت صعبة جدًا، وتحمد ربنا على الشفاء، موضحة أن فيروس كورونا لا يستحق الاستهانة به، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الإصابة بالفيروس ليست لها منهج وليست لها علاج، إذ إنها عانت كثيرًا خلال إصابتها بالفيروس، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.



