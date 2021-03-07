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اقتصاد

تحليل| الحكومة تشتري أدوية بـ9.05 مليار جنيه خلال عام واحد

الأحد 07/مارس/2021 - 08:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
رفعت الحكومة من مصروفاتها على شراء الأدوية لعلاج المواطنين إلي 9.05 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، خلال العام المالي الماضي 2019/ 2020 ، بزيادة اقتربت من 800 مليون جنيه عن العام المالي السابق له، إذ بلغ 8.212 مليار جنيه.

وكشفت تقرير حكومي حصل صدي البلد علي نسخة منه إنه تم تدبير مبلغ 38.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي بعد أن كانت مخصصاته 34.1 مليار جنيه في موازنة العام السابق له.


واعلنت الحكومة انفاق أكثر من 65 مليار جنيه من حزمة مواجهة تداعيات وباء كورونا التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة بلغت 100 مليار جنيه، تم توجيه الجزء الأكبر منها لدعم القطاع الطبي و الاقتصادي خلال فترة الموجة الأولي والثانية لوباء كورونا .

وقالت وزارة المالية في تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس؛ لرفع الاعباء عن الفئات الاولي بالرعاية خصوصا محدودي الدخل والطبقات المتوسطة والمهمشة.

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