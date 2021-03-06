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أخبار العالم

بعد رفضها الاستقالة .. بايدن يطرد موظفة من إدارة ترامب

السبت 06/مارس/2021 - 10:27 م
شارون جوستافسون
شارون جوستافسون
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محمد عثمان
أصدر الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارًا بإقالة المحامية شارون جوستافسون، التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، كمستشارة عامة لـ"لجنة تكافؤ فرص العمل" الأمريكية.

وأبلغ البيت الأبيض جوستافسون بأنها ستُطرد اعتبارا من الخامسة مساء من يوم الجمعة، بعد أن رفضت الاستقالة طواعية.

وكانت جوستافسون وجهت في وقت سابق رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ترفض "باحترام" طلب الاستقالة الذي أصدرته الإدارة الجديدة، وإنها تريد أن تخدم ما تبقى من فترة ولايتها التي تبلغ أربع سنوات، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 2023.

وإثر ذلك، رد جوتام راجافان، نائب مدير مكتب شؤون الرئاسة في البيت الأبيض، برسالة إلكترونية أبلغها فيها بأنها ستُطرد اعتبارا من مساء الجمعة.
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