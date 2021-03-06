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فن

هاني سلامة يهدي تكريمه في مؤتمر التميز والجودة للراحلين يوسف شعبان و«الجريتلي»

السبت 06/مارس/2021 - 10:33 م
هاني سلامة
هاني سلامة
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سعيد فراج

أهدى النجم هاني سلامة جائزة تكريمه في مؤتمر التميز والجودة، الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى، إلى النجم الراحل يوسف شعبان، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وذلك في لفتة إنسانية منه نالت إشادة جميع الحضور.


وحصل هاني سلامة على الجائزة الدولية للتميز والجودة، بعد اختياره ضمن أهم الشخصيات في الوطن العربي.


وكُرم أيضا خلال هذه الدورة النجوم يسرا ونيللي كريم ولبلبلة وجمال سليمان والعميد أحمد حسن، وعدد من الشخصيات البارزة في جميع المجالات.


ونشر هاني سلامة، فيديو خلال لحظة تكريمه بالمؤتمر، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على الفيديو قائلا: "شرفت اليوم بتكريمي ضمن أهم الشخصيات في الوطن العربي خلال المؤتمر الدولي للتميز والجودة.. وأشكر كل القائمين على الحفل".


وفي سياق اَخر، يواصل هاني سلامة حاليًا تصوير مسلسل بين السما والأرض، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير نجيب محفوظ، ومن المقرر أن يعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني المقبل.


المسسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين بينهم درة ونجلاء بدر وأحمد بدير وندا موسى ومحمد لطفى والقديرة سوسن بدر واَخرون.

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