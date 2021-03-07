اقتصاد الصين | شباك تذاكر دور السينما في الصين يحقق 2.32 مليار دولار في 2021

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تجاوزت عائدات شباك تذاكر دور السينما لعام 2021 في الصين 15 مليار يوان (2.32 مليار دولار أمريكي) حتى أمس السبت.وتجاوز هذا الرقم 14.5 مليار يوان التي حققها شباك التذاكر الصيني خلال نفس الفترة من عام 2019، وفقا لما أظهرت البيانات التي جمعتها منصة "ماويان" لتذاكر السينما وبيانات الأفلام و نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الصينية " شينخوا"ومثّل هذا الرقم ثلاثة أرباع إجمالي مبيعات التذاكر في السوق لعام 2020 بأكمله.وزار أكثر من 340 مليون من رواد السينما دور السينما حتى الآن هذا العام، وفقا لمنصة "بيكون" لتذاكر السينما وبيانات الأفلام.وساهما فيلما "مرحبا أمي" و"محقق الحي الصيني 3" اللذان تم عرضهما في عيد الربيع، أي في 12 فبراير، بنسبة 30.7 في المائة و27.8 في المائة من الإجمالي على التوالي