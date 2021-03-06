عبد المنعم السيد: السودان بوابة مصر لإفريقيا كاملة

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك توافقا كبيرا في رؤية السودان، فيما يخص الجانب المائي، كونها دولة من دول المصب، مما يزيد من حجم الاستثمارات الاقتصادية بينها وبين مصر خلال الفترة القادمة.





وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد مقدم برنامج " الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" العلاقات بين مصر والسودان تاريخية، واليوم يشهد توافق وتعاون في شتى القطاعات والمجالات، حيث إن هناك اتفاقا وبُعدا استراتيجيا واقتصاديا بين البلدين.





وأشار إلي أن السودان بوابة مصر لقارة إفريقيا بالكامل، والتعاون الزراعي بينهما سيكون خطوة أساسية في المرحلة القادمة.





ولفت إلي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم، اليوم، هي تأسيس لبداية اتفاق مصري سوداني ليكون خطوة لإصلاحات اقتصادية تسعى إليها السودان.