وظيفة بـ 30 ألف درهم في شرطة دبي مع إقامة ذهبية

تستعد القيادة العامة لشرطة دبي لاطلاق «المنصة الخارجية» للمبتكرين، بهدف البحث واكتشاف المبتكرين في المجالات التي تخدم العمل الأمني والخدمي.





ورصدت شرطة دبي جوائز مالية للابتكارات الفائزة، تصل إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى مقترح بمنحهم الإقامة الذهبية في الإمارات، وفقًا لشروط ومعايير عدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.





وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ فقد أفاد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي، بقوله : سيتم قريبا إطلاق المنصة الخارجية للمبتكرين من خارج الدولة، عبر تطبيق وموقع شرطة دبي، والتي تهدف إلى استقطاب طلاب الجامعات والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في جميع دول العالم ممن لديهم أفكار أو مشاريع ابتكارية تخدم العمل الأمني والخدمي، الذي تقدمه شرطة دبي، والذي سيعمل حتما على تأكيد ريادة شرطة دبي في الابتكار وتبني الأفكار الخلاقة والابتكارية، التي تصب في النهاية في مصلحة المجتمع وإسعاد الجمهور.





واضاف الرائد المزروعي : سيتم عمل تحديث لتطبيق وموقع شرطة دبي، ليضمن سهولة الوصول إلى المنصة من أي مكان في العالم، كما ترافق المبادرة، حملة ترويجية كبرى، حيث تم فعليًا مخاطبة الجامعات والشركات الخاصة في الهند كونها أول دولة يبدأ استقطاب المبدعين منها، يليها الدول العربية والأوروبية، حيث توضع استمارة مشاركة تتضمن التحديات التي تواجهها شرطة دبي، وكيفية التغلب عليها عبر الأفكار والمشاريع الابتكارية الخلاقة.



