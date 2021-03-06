تركيا.. رئيس هيئة الشئون الدينية على أرباش يعلن إصابته بفيروس كورونا





أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال أرباش في تغريدة على "تويتر" إن نتايجة اختبار "كوفيد-19" التي أجراها أمس جاءت إيجابية، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية.





وتابع "الحمد لله حالتي العامة جيدة، وأستريح حاليا.. آمل أن أتجاوز الإصابة بسهولة.. انتظر دعواتكم".



