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أخبار العالم

تركيا.. رئيس هيئة الشئون الدينية على أرباش يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 10:44 م
إصابة علي أرباس رئيس
إصابة علي أرباس رئيس الشؤون الدينية التركية بفيروس كورونا
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قسم الخارجي

أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أرباش في تغريدة على "تويتر" إن نتايجة اختبار "كوفيد-19" التي أجراها أمس جاءت إيجابية، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية.

وتابع "الحمد لله حالتي العامة جيدة، وأستريح حاليا.. آمل أن أتجاوز الإصابة بسهولة.. انتظر دعواتكم".

يشار إلى أن أرباش من أشد مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، ويرتبط بعلاقة وثيقة بالرئيس التركي، وتحصل مؤسسته الدينية على ميزانية ضخمة تفوق ميزانية عدد كبير من الوزارات.
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