صاحب واقعة العثور على 14 مليون جنيه يكشف كيف فوجئ بالمبلغ في حسابه

للشركة . قال أحمد جاد الرب، المرشد السياحي الذي عثر على 14 مليون جنيه، إنه حصل على المبلغ من إحدى شركات الترجمة التي يتعامل معها، وعثر على هذا المبلغ عن طريق الصدفة، حيث إن المكتب أرسل بالخطأ المبلغ، ولم يتأثر كثيرًا بالحصول على المبلغ وردَّه فورًا





وأضاف "جاد الرب"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الشركة أرسلت له رسالة تعتذر عن الخطأ بأنهم أرسلوا رقم الفاتورة ولم يرسلوا المبلغ المستحق، مؤكد أنه فحص الحساب البنكي الخاص به للتعرف على وصول المبلغ الحساب الخاص به.



