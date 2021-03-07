برلماني: زيارة الرئيس للسودان تعكس الرغبة الحقيقية في إعادة تنسيق المواقف لمواجهة التحديات

أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان، تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تعكس الرغبة الحقيقية والصادقة في إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المصري السوداني المشترك في مواجهة التحديات.





وأضاف «الكومي»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يسعى إلى التقارب ويحث عليه من خلال تحسين علاقات مصر مع أشقائها، بجانب توطيد سياستها مع كل الدول، لاسيما دول القارة السوداء، لافتًا إلى أنه على الجانب الشعبي تم إنشاء لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب بغرض التوازي مع سياسات الدولة على جميع المحاور مع جميع دول القارة.



