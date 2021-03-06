فلسطين .. محافظة جديدة تفرض الإغلاق الشامل بسبب كورونا

أعلنت محافظة القدس فرض إغلاق شامل على جميع قرى جنوب شرق القدس، إضافة لبيرنبالا وقطنة وبيت عنان وبيت دقو وعناتا والرام لمدة أسبوع.





وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ من المقرر أن يبدأ الإغلاق الشامل من صباح غد الأحد حيث يسمح بعمل الصيدليات والمخابز.





كما نص القرار علي عمل محلات السوبر ماركت يومي الأحد والخميس حتى الساعة الخامسة مساءً.









وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد اعلن بأن قرار الإغلاق في محافظتي نابلس ورام الله سيكون شاملا لكافة المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات لكسر سلسلة الوباء.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية : إن الأجهزة الأمنية ستتابع تطبيق تدابير الإغلاق، وإجراءات السلامة بصورة حازمة، وأنه سيتم فرض عقوبات مغلظة على كل من ينتهك تلك التدابير.





وبين ملحم أنه سيتم منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية.





وحذر ملحم أن الحكومة لن تردد في تمديد الإغلاق أو امتداده لمحافظات أخرى في حال واصل المنحني الوبائي صعوده.



