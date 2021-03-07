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ملفات

خبراء في ندوة صدى البلد .. زيارة الرئيس السيسي للسودان تعكس دور مصر الإيجابى فى القارة السمراء.. أمن الخرطوم واستقرارها محل اهتمام القاهرة.. دول حوض النيل تتعرض لضغوط ذات أبعاد أمنية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:35 ص
صدى البلد
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نقابات وتحقيقات

أكد خبراء ومهتمون بالشأن الإفريقى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان، والتى قام بها اليوم، تمثل أهمية كبرى، على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن لها انعكاساتها الإيجابية على مجمل القضايا فى القارة السمراء.


وقالوا فى ندوة نظمها موقع «صدى البلد» إن الروابط بين مصر والسودان تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، وأن القواسم المشتركة بينهما كثيرة، وتجمعهما ملفات ذات أهمية خاصة، يأتى فى مقدمتها الأمن القومى للبلدين، بالإضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، كقضايا المياه، ومكافحة الإرهاب، بخلاف القضايا الاقتصادية الأخرى.


أشاد المشاركون فى الندوة، بكلمة الرئيس السيسى، التى عكست طبيعة العلاقات الجيدة مع السودان، كما عكست دور مصر الريادى فى القارة السمراء.


السفير صلاح حليمة نائب رئيس المركز المصري للشؤون الإفريقية ، أوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، جاءت فى توقيت غاية في الأهمية في ظل الروابط والروافد بين البلدين، والتي تربط الأمن القومي المصري بالأمن القومي السوداني.

القرن الإفريقى.


وأضاف "حليمة"، أن منطقة القرن الإفريقي تشهد العديد من التحديات القديمة والمُستحدثة، مؤكدا أن العمق الاستراتيجى المصري ينبع منه العمق الإستراتيجي للسودان، فكلاهما من أسس واحدة ، أبرزها الاشتراك في تاريخ وجغرافيا واحدة، بجانب الروابط الإجتماعية والثقافية.


اعتبر "حلمية" أن أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم تكمن في تقوية العلاقات مستقبليا، خاصة بعد الثورة السودانية التي أنهت نظاما سابقا ذا توجهات سياسية عدائية، ليس فقط تجاه مصر، لكن أيضا تجاه المحيط العربي الإفريقي.


وأشار "حليمة"، إلى أن أجندة الزيارة حملت عدة ملفات، كالملف الأمني، والسياسي، والإقتصادي والإجتماعي، تتفرع كل منها إلى أهمية بالغة، على سبيل المثال الملف الأمني الذي يتضمن مكافحة الأرهاب، والجريمة المُنظمة، والإتجار بالبشر.


شدد "حليمة" حديثه بالتشديد على خطورة الملف الخاص بالأمن المائي القومي، الذى اعتبره من وجهة نظره الملف الأكثر أهمية في هذا التوقيت، بعدما ارتبط بقضايا مثل سد النهضة، وفي ظل العلاقة التوترية ما بين السودان وإثيوبيا، الأمر الذي يؤدي بدوره لاعتبارات عديدة، تستهدف وحدة السودان وسلامة أمنه الوطني ومن ثم وحدة مصر وسلامتها.


الأمن المائي

يأتى هذا فى الوقت الذى اعتبرت فيه خبيرة الشؤون الإفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإفريقية، الدكتورة أمانى الطويل، أن التحديات التي تواجهها كل من مصر والسودان، كبيرة للغاية، حيث تعيش دول حوض النيل حالة من الضغط الملحوظ، بأبعاد أمنية وعسكرية، ما أدى بدوره إلى طرح آليات أخرى مختلفة عن آليات التفاوض بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.


وأضافت "الطويل"، أن السودان وأمنها الإقليمى على المحك، ما يجعل الخرطوم والقاهرة أمام تحديات عدة، أولها التحولات الموجودة في القرن الأفريقي، والتي تحمل عنوانا واضحا، يكمن في وجود رئيس دولة إريتريا "أسياس أفورقي"، ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في جنوب السودان في نفس التوقيت الذي يزور فيه الرئيس السيسي الخرطوم.


وأوضحت "الطويل" أن التحالف بين الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي له تأثير قوى على أمن البحر الأحمر بسبب  طول امتداد سواحل إريتريا، كما أن له تأثيرا على الوضع بالصومال، خاصة فى ظل تواجد الرئيس محمد عبد الله فرماجو، تحت مظلة غير دستورية، بعد انتهاء فترة ولايته فى الثامن من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن تلك الأوضاع مُجتمعة تشكل تهديدا واسعا لأمن البحر الأحمر بالنسبة لمصر، وقناة السويس.


سد النهضة

وأشارت " الطويل" إلى أن الأمن المائي لمصر والسودان أصبح مهددا، وفقا لما قالته وزيرة الخارجية السودانية، دكتورة مريم الصادق المهدي في لقائها بـ الأهرام، خلال زيارتها للقاهرة قبل 3 أيام، والتي كشفت عن معاناة 20 مليون سوداني حال قيام إثيوبيا بـ الملء الثاني لسد النهضة، كل ذلك إضافة لما يحدث بالجبهة الغربية في التشاد.

اعتبرت "الطويل" إن المثلث المحيط بمصر في أعلى درجات التهديد، وهناك اتفاقات بين الدول الثلاث مصر والسودان وتشاد، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية وأمن الحدود، وذلك بعد خروج السودان الشقيق من ثورة سببت له سيولة سياسية وضغوطا اقتصادية، مع ما يواجهه من تحالفت واضطراب أمنى من الشمال.

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