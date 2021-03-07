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محافظات

قرار مهم من محافظ القاهرة بشأن ألعاب الأطفال في الحدائق

الأحد 07/مارس/2021 - 03:01 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إعادة تخطيط جميع الحدائق بالقاهرة وتزويدها بالخدمات اللازمة.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية أنه ستتم إتاحة الفرصة لمواطني القاهرة بقضاء يوم كامل فيها، كما سيتم تحديث الممرات لهواة المشي، وزيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال بكل حديقة.

وتابع عبد العال أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة .

وتفقد محافظ القاهرة حديقة الطفل بمدينة نصر التى تقع على مساحة 20 فدانًا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفساً كبيراً لأهالي المنطقة.

ويجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.
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