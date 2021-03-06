ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي سليم تستعد لاستئناف تصوير لحم غزال

السبت 06/مارس/2021 - 11:10 م
مي سليم
مي سليم
Advertisements
سعيد فراج
قالت الفنانة مي سليم، في تصريح خاص إنها تستعد للسفر خلال الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 

يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر الماضي، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مي سليم تستكمل تصوير لحم غزال الأسبوع المُقبل

تستكمل لحم الغزال.. مى سليم تهنئ الجمهور بعيد الحب.. فيديو

بفستان جريء.. مي سليم تفاجئ متابعيها على إنستجرام

مي سليم تستكمل تصوير لحم غزال

بعد تصوير لحم غزال.. مي سليم تعود إلى القاهرة أول مارس

مع مصطفى قمر.. مي سليم تخطف الأنظار بصحبة عدد من الفنانين

ترشيحاتنا

يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

احذر.. سجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبات سرقة حساب فيسبوك

بعد تصديق السيسي .. 5 جنيهات ضريبة على 7 خدمات لصالح هؤلاء

فيتا كلوب يدرك التعادل أمام الأهلي من ركلة جزاء

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد