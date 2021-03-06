4 تحديات.. لميس الحديدي تكشف أهم جملة قالها السيسى خلال زيارة السودان

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن عبارة " لن نقبل أي نهج يقوم على فرض الأمر الواقع " أهم عبارة ذكرها الرئيس السيسي في تصريحاته فى زيارته التاريخية للسودان والتي تعد الاولى منذ خلع نظام البشير.

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " الزيارة تأتي في توقيت مهم تواجه فيه الدولتان تحديات كبيرة بسبب إقدام إثيوبيا على خطوتها الثانية عبر مرحلة الملء الثاني بما يجعل التنسيق بين مصر والسودان أكبر في هذا الوقت الدقيق والحاسم كونها تحديات مشتركة تمثل أهمية قصوى ".

واصلت : " هذه الزيارة مهمة جدًا في ضوء تحديات كبرى أولها سد النهضة على خلفية إعلان إثيوبيا بعد عقد كامل من مفاوضات سد النهضة إعتزامها المضي قدمًا في عملية الملء الثاني بواقع 13 مليار متر مكعب ثم يأتي التحدي الثاني وهو التوترات على الحدود السودانية والاثيوبية ثم التحدي الثالث وهو الوضع الامني والاقتصادي داخل السودان ثم التحدي الرابع وهو أمن البحر الأحمر والذي يشهد تدافع دولي بسفن عملاقة في الوقت الراهن ".

وأتمت : الزيارة تحمل إشارات مهمة ليست فقط على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين لكنها إشارات إقليمية إفريقية دولية ..حيث أن هذا التوقيت وهذه الزيارة تأتي متزامنة مع إطار أكثر مراحل التقارب بين مصر والسودان من جهة المواقف تجاه إثيوبيا حيث دعمت القاهرة طرح الخرطوم بالرباعية الدولية في إطار مفاوضات سد النهضة .