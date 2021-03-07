حبس 4 أشخاص لحيازتهم قطعا يشتبه في أثريتها بالنزهة

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم عدد من القطع يشتبه فى اثريتها قبل بيعها لاحدهم.





وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وذلك بعد أن تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من التماثيل التى يشتبه فى أثريتها بحوزة تشكيل عصابى بالنزهة.





وامرت جهات التحقيق بانتداب لجنة من وزارة الأثار لفحص القطع الاثرية لبيان اثريتها من عدمه.





وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم النزهة يفيد أن قوة أمنية تابعة لمباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة ، قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما و4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين ، بفحصها تبين إحتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية .





واعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وأقر بشرائه للتمثالين من شخص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



