مواد البناء بـ 319 مليون دولار.. 10 قطاعات في الصادرات المصرية تسجل نموا

حققت 10 قطاعات فرعية في الصادرات المصرية نموا في قيمة صادراتها خلال شهر يناير الماضي، على رأسها صادرات "الأسمنت" بنسبة 61%، يليها" المواسير" بنسبة 56%، و"الألومونيوم" بنسبة 40%.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من" الأدوات الصحية" بنسبة 35%، ومن"الحديد والصلب" بنسبة 30%، ومن "المواد العازلة" بنسبة 30%، و"الرخام والجرانيت" بنسبة 19%





وزادت صادرات "الجسور والصهاريج والخزانات و الأسلاك والمسامير من الحديد الصب" بنسبة 18% خلال يناير الماضي، ومن "النحاس ومصنوعاته" بنسبة 13%، ومن "الزجاج ومصنوعاته" بنسبة 8%.





واستحوذت 10 دول على 70.2% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 319 مليون دولار خلال يناير 2021، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر مستوردي مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية مستحوذة على 23.4% من إجمالي قيمة صادراتها، رغم تراجعها لنحو 107 ملايين دولار في مقابل 219 مليون دولار بنسبة انخفاض 51%.





ونمت صادرات مواد البناء المصرية لتركيا خلال يناير الماضي بنسبة 27% لتسجل 16 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار خلال يناير 2020، وللسودان بنسبة 87% لتبلغ 16 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار.





وزادت صادرات مواد البناء إلى إسبانيا بنسبة 48% لتبلغ 21 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار،ولإيطاليا بنسبة 22% لتبلغ 44 مليون دولار في مقابل 36 مليون دولار،وللسعودية بن سبة 7% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار.





وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى أستراليا لتبلغ 28 مليون دولار في مقابل 706 آلاف دولار، وللبرازيل لتسجل 16 مليون دولار في مقابل مليون دولار، ولليبيا بنسبة 2% لتبلغ 14 مليون دولار.





وهبطت صادرات مواد البناء المصرية إلى كندا بنسبة 59% خلال يناير 2021، لتبلغ 30 مليون دولار في مقابل 74 مليون دولار خلال يناير 2020.





وشهدت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية تراجعا بنسبة 16%، خلال يناير الماضي لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 535 مليون دولار خلال يناير 2020.



