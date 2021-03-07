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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 7/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الاحد 7 مارس- اذار 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، إذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك إلى حدّ ما

عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية

صحيا: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج

برج الثور:
مهنيًا: قد تسمع أخبارًا لا تسعدك، العلاقات عدائية نوعًا ما بينك وبين الزملاء في المهنة

عاطفيًا: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيرًا إلى قصة حب حقيقية

صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك

برج الجوزاء:
  مهنيًا: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ أعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية تتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد

عاطفيًا: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيرًا الروابط الموجودة أصلًا وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت

صحيًا: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور

برج السرطان:
مهنيًا: تتمتع بجو مريح وتطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك

عاطفيًا: تشعر بنفسك جذابًا وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة

صحيًا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني

برج الاسد:
مهنيًا:   تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، واحذر مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال

عاطفيًا: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه

صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا

برج العذراء:
مهنيًا: يكون لك دور بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة

عاطفيًا: قد تفوّت عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك

صحيًا: تتخلّص من بعض المشكلات كتوتر الأعصاب أو عدم القدرة على ضبط نفسك

:برج الميزان
        مهنيًا: أنجز بعض المشاريع المالية بهدوء، وانفتح على مقاربة جديدة حسّنْ مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص منفتحين

عاطفيًا: تسعدك الأجواء، تشعر بالقوة، تفيض حبًا وشغفًا، وتسمع كلمات حلوة

صحيًا: تركز اهتمامك على صحتك وراحتك الجسدية وتهتم أكثر بالرياضة معتمدًا على نظام غذائي وحياتي سليم

برج العقرب:
مهنيًا:  تذهب عميقًا في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتقوم بمقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم والتي واجهتك في السابق

عاطفيًا: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلًا نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك

صحيًا: وضعك الصحي إجمالًا جيد ولن تشكو أي عارض صحي

برج القوس:                         
مهنيًا: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقًا

عاطفيًا: تلاحظ ارتفاعًا في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية

صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها مواظبتك على التمارين الرياضية من دون انقطاع

برج الجدي
مهنيًا: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصًا أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى

عاطفيًا: بعض المشاعر قد يشكل عبئًا عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك

صحيًا: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك

برج الدلو:
مهنيًا:يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء 

عاطفيًا: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًا، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة

صحيا:ً عليك باتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك

برج الحوت:      
مهنيًا: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، وتكون جريئًا في الكلام

عاطفيًا: لا تندفع نحو الشريك من دون ضوابط، فهذا يخلق عنده بعض النفور منك وتجنّبك باستمرار

صحيًا: العصبية الزائدة تضرّك كثيرًا، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة

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