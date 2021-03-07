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تعليم

آخر موعد للتقديم للمنح الدراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراة بعين شمس

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اعلنت جامعة عين شمس 10 منح دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه ضمن برنامج حاضنات الفائقين لكليات ( الطب ، الصيدلة ، الهندسة ، العلوم ، الزراعة ) ويمكن للراغبين تقديم طلبات التقدم للمنحة بمكتب الدكتور وكيل كل كلية الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 4 مارس 2021 حتى 11 مارس 2021 .

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس .

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وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالمنح :

١- يتم منح 10 منح بحثية ويكون لكل كلية منحتين فقط من كليات ( الطب ، الصيدلة ، الهندسة ، العلوم ، الزراعة ).
٢- يجب أن يكون الباحث مسجل بدرجة الماجستير أو الدكتوراه.
٣- يتم الاختيار على مستوى كل كلية من خلال لجنة علمية تشكل وذلك بعد إنتهاء فترة الإعلان والتقديم.
٤- يتم تصعيد 4 أبحاث وترفع للجنة على مستوى الجامعة ووزارة التضامن ويعقد سمينار، حيث يتم اختيار 2 من كل كلية بشرط خدمة موضوع البحث لقضية هامة للمجتمع المصرى.
٥- تقدر قيمة المنحة بمبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف جنيه تصرف على دفعتين :
 الدفعة الأولى : تصرف فى بداية التعاقد على المنحة. الدفعة الثانية : تصرف بعد منح الدرجة العلمية.
٦- يمنح طالب الماجستير راتب شهرى بقيمة ألف جنيه لمدة عام.
٧- يمنح طالب الدكتوراة راتب شهرى بقيمة ألف جنيه لمدة عامين.
٨- الأوراق المطلوبة : خطاب من إدارة الدراسات العليا بالكلية يفيد تسجيل الطالب للدرجة العلمية موضح بها عنوان بحثه. خطة بحث الطالب معتمدة من لجنة الإشراف. ما يفيد بأن الطالب المتقدم للمنحة لا يعمل بأى وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتب من الدولة. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.

جدير بالذكر عقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المسئولين بجامعة هيروشيما باليابان ، وذلك لبحث سبل تفعيل مشروع مرتقب لتفعيل عدد من المنح لطلاب الدراسات العليا من جامعة عين شمس ، للدراسة بجامعة هيروشيما اليابانية . 

واوضح د ايمن صالح ان الدراسة ستكون لطالبين من طلاب الدراسات العليا عن طريق الدراسة عن بعد، وطالبين لإجراء أبحاث بجامعة هيروشيما باليابان في مجالات الصحة و الأمن الغذائي و التعليم بالإضافة إلى دورات للعدد من الطلاب اون لاين ، كما يتضمن المشروع تبادل زيارات بين طلاب الدراسات العليا مع طلاب جامعة هيروشيما و طلاب جامعة في ملاوي و اخري في زامبيا بهدف توطيد اواصر الصداقة و ليس فقط العلم، مشيرا ان الدراسة في اليابان ستستمر لفترة من ثلاثة الي تسعة اشهر. 

واشار الى ان الزيارات المتبادلة ستكون لفترات قصيرة و كذلك الدورات اون لاين.
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