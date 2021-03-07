أخبار التوك شو.. أحمد موسى: ثقتي في الرئيس بلا حدود.. كواليس لقاء بائع الفاكهة بالرئيس السيسي.. وتطورات الحالة الصحية لـ مجدي الجلاد

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها في التقرير الآتي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخذل الشعب المصري في أي وقت سابق أو حالي.





قال أحمد جاد الرب، المرشد السياحي الذي عثر على 14 مليون جنيه، إنه حصل على المبلغ من إحدى شركات الترجمة التي يتعامل معها، وعثر على هذا المبلغ عن طريق الصدفة، حيث إن المكتب أرسل بالخطأ المبلغ، ولم يتأثر كثيرًا بالحصول على المبلغ وردَّه فورًا للشركة.





أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وأن الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إن الذهب يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.





قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه في اعقاب 2011 فرض الإخوان على المعارضة المصرية بقدرتهم التنظيمية للسير في صف الإخوان للحصول على الأغلبية في البرلمان.





انفجر علاء رضوان الصحفي الذي فقد 11 من أسرته في حادث الكريمات، قائلا:" أنا فقدت أهلي كلهم ، ولازم المتسبب في الحادث يتحاسب".





كشف محمد حسن، بائع الفاكهة الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، كواليس لقائه بالرئيس.





قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري، إن ترعة سقارة البحرية إحدى ترع محافظة الجيزة، وتكلف تبطينها 40 مليون جنيه.





قال الإعلامي سيد علي، إن الحالة الصحية للكاتب الصحفي مجدي الجلاد جيدة، عقب دخوله غرفة العمليات لاستئصال ورم.





قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إن جميع لقاحات فيروس كورونا التي جاءت لمصر جيدة.