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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| مباحثات مصرية روسية لتوقيع اتفاقية تعاون فضائي.. بريطانيا تبيع أسطول طائرات الملكة.. وقرار عاجل من السعودية بشأن عمل المطاعم

السبت 06/مارس/2021 - 11:48 م
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
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صدى البلد
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عقد اجتماع بين سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، والمدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين.

وثق الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم (السبت) في حـادث وقع له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي، لحظات ما قبل انطلاق السباق صباح اليوم.

قررت بريطانيا بيع أسطول الطائرات الملكية للملكة إليزابيث الثانية، كجزء من خطة الحكومة لتخفيض النفقات الدفاعية، ما يجبرها على استعارة طائرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

أصدر وكيل وزارة التربية بدولة الكويت فيصل المقصيد قرارا عاجلا بشأن ضوابط الدوام المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس الأهلية).

أصدرت  وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية قرارا  باستمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر. 

عقد البرلمان التركي جلسة طارئة، ناقش خلالها تبعات المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، فيما اعترفت حكومة أنقرة بعجزها أمام حملة المقاطعة التي اشتدت وتيرتها منذ أواخر العام الماضي.

أدخلت الجهات الصحية في الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، تحديثات على المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا وعلاجها سريريًا، وأعلنتها في النسخة الخامسة من الدليل، وشملت التحديثات بروتوكول الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى «كوفيد 19».

أثارت لوحة إعلانات ظهرت فجأة في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، جدلًا واسعًا بعدما كُتب على اللوحة عبارة "أوقفوا أردوغان"، في إشارة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يقود سياسة قمعية في بلاده ضد عشرات الآلاف المناهضين لسياساته.
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