تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد.

مقادير لازانيا اللحم والباذنجان

لازانيا مسلوقه

نصف كيلو لحم مفروم

بصل مفروم

مشروم طازج

2 كوب عصير طماطم طازجة

رشة زعتر

إصبع زبده

مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

5 كوب بشاميل

2 كوب جبنة موتزاريلا

كوب جبنة بارميزان

2 باذنجان مقطع شرائح و مشوي





طريقة تحضير لازانيا اللحم والباذنجان

* يشوح اللحم المفروم مع البصل والمشروم وجوزة الطيب والملح والفلفل

* ثم يضاف لهم عصير الطماطم والصلصة والزعتر ومكعب المرقة والزبدة وتخلط جيدا حتى التسبيك

* في بايركس توضع طبقة رفيعة من البشاميل، فوقها طبقة من اللازانيا ثم طبقة من الباذنجان

* ويضاف فوقها طبقة من حشوة اللحم المفروم

* تكرر الطبقات على أن تكون آخر طبقة من اللازانيا فوقها طبقة من البشاميل

* ثم تضاف طبقة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميزان

* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

* وتقدم ساخنة