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مرأة

طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان

الأحد 07/مارس/2021 - 03:02 ص
لازانيا اللحم و الباذنجان
لازانيا اللحم و الباذنجان
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد.

مقادير لازانيا اللحم والباذنجان

لازانيا مسلوقه
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مفروم
مشروم طازج
2 كوب عصير طماطم طازجة
رشة زعتر
إصبع زبده
مكعب مرق
رشة جوزة الطيب
5 كوب بشاميل
2 كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة بارميزان
2 باذنجان مقطع شرائح و مشوي

طريقة تحضير لازانيا اللحم والباذنجان

* يشوح اللحم المفروم مع البصل والمشروم وجوزة الطيب والملح والفلفل

* ثم يضاف لهم عصير الطماطم والصلصة والزعتر ومكعب المرقة والزبدة وتخلط جيدا حتى التسبيك

* في بايركس توضع طبقة رفيعة من البشاميل، فوقها طبقة من اللازانيا ثم طبقة من الباذنجان

* ويضاف فوقها طبقة من حشوة اللحم المفروم

* تكرر الطبقات على أن تكون آخر طبقة من اللازانيا فوقها طبقة من البشاميل

* ثم تضاف طبقة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميزان

* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

* وتقدم ساخنة

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