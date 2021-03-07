تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد.
مقادير لازانيا اللحم والباذنجان
لازانيا مسلوقه
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مفروم
مشروم طازج
2 كوب عصير طماطم طازجة
رشة زعتر
إصبع زبده
مكعب مرق
رشة جوزة الطيب
5 كوب بشاميل
2 كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة بارميزان
2 باذنجان مقطع شرائح و مشوي
طريقة تحضير لازانيا اللحم والباذنجان
* يشوح اللحم المفروم مع البصل والمشروم وجوزة الطيب والملح والفلفل
* ثم يضاف لهم عصير الطماطم والصلصة والزعتر ومكعب المرقة والزبدة وتخلط جيدا حتى التسبيك
* في بايركس توضع طبقة رفيعة من البشاميل، فوقها طبقة من اللازانيا ثم طبقة من الباذنجان
* ويضاف فوقها طبقة من حشوة اللحم المفروم
* تكرر الطبقات على أن تكون آخر طبقة من اللازانيا فوقها طبقة من البشاميل
* ثم تضاف طبقة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميزان
* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
* وتقدم ساخنة