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توك شو

مظاهرات عنيفة في باراجواي احتجاجا على إدارة أزمة كورونا.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 02:31 ص
مظاهرات عنيفة في
مظاهرات عنيفة في باراغواي
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو، يعرض تظاهرات عنيفة في باراجواي احتجاجا على إدارة السلطة لأزمة الوباء.

وأوضحت "يورو نيووز"، أن تظاهرات عنيفة بدأت في باراجواي احتجاجا على إدارة السلطة لأزمة وباء كوفيد-19، في حين قدم وزير الصحة استقالته.

وأشارت إلى أنه تمت مهاجمة متاجر ونهبها وإضرام النيران في السيارات، فيما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في شوارع العاصمة، فيما اندلعت صدامات وسط العاصمة أسونسيون بين الشرطة والمتظاهرين، الذين طالبوا باستقالة رئيس باراغواي ماريو عبده بنيتيز، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا بجروح.
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