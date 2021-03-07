في حواره مع أحمد موسى .. سامح عاشور يفضح الجماعة الإرهابية ويكشف تفاصيل لقاء جمعه بــ مرسي.. ويؤكد: الإخوان أكبر خطر على مصر

سامح عاشور نقيب المحامين السابق:





السودان بالنسبة لمصر خط أحمر..ونحن أصحاب حق في ملف سد النهضة

إثيوبيا تتبنى موقفًا عدائيًا ضد مصر

القوى السياسية خُدعت في قيادات ظهرت فجأة يناير 2011

أيمن نور شتم الإخوان .. ورفضت سياسة الجماعة

الإخوان لا يمتلكون مبدأ الخصومة بشرف.. وأكبر خطر على مصر

الإخوان كانوا يريدون تطبيق نظام توريث الحكم في مصر

تعرضت للتهديد من الإخوان





قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن "مصر 30 يونيو" ظُلمت بحسابات قديمة متوارثة في أفريقيا .





وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قبل أن يتولى الرئيس السيسي المسؤولية كان هناك موقف عدائي ضد مصر من أفريقيا"، مضيفا:" الرئيس السيسي جاء في مواجهة شرسة مع سد النهضة مع الجانب الأثيوبي".





وأكمل سامح عاشور: "إعلان المباديء في 2015 يعتبر اتفاقا بالإجماع ولا يجوز لأي طرف أن يقدم على خطوة إلا بموافقة كل الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ"، مضيفا: " نحن اصحاب حق في مفاوضات سد النهضة، وإعلان المبادئ محكم وصحيح"، و"هناك امتداد عمق استراتيجي بين مصر والسودان وبداية لحل كل المشاكل مع أفريقيا، والسودان بالنسبة لمصر خط أحمر"





وقال سامح عاشور، إن إثيوبيا تتبنى موقفًا عدائيًا ضد الدولة المصرية في ملف سد النهضة، و "يجب أن يكون المجتمع الدولي معنا في كل خطوة تتخذها مصر في ملف مفاوضات سد النهضة".





وتابع سامح عاشور: "الإثيوبيون يلعبون لعبة انتخابية داخلية، ويصدرون مشاكل فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة"، وأكمل : "السودان أصبح عمقا استراتيجيا لمصر وأصبح البلدان كتلة كبيرة لا تستطيع إثيوبيا مواجهتها في المستقبل".





ولفت سامح عاشور: "لا تستطيع دولة منبع لأي نهر في العالم منع المياه من عبور الحدود لدول أخرى وهناك اتفاقيات دولية تنظم هذا الأمر".





ووجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا، إلى سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، قائلا:" فين المعارضة المصرية"، و رد سامح عاشور، على سؤال أحمد موسى: "انت عايز تتخانق ولا إيه".

وقال سامح عاشور: "في يناير 2011 كل القوى السياسية القديمة خدعت في بعض القيادات التي ظهرت بشكل مفاجئ وقتها"، مضيفا: " في يناير 2011 الاحزاب السياسية كانت في أضعف حالاتها وجماعة الإخوان كانت منظمة آنذاك وتصدرت المشهد".





وأكد نقيب المحامين السابق، إنه في اعقاب 2011 فرض الإخوان على المعارضة المصرية بقدرتهم التنظيمية للسير في صف الإخوان للحصول على الأغلبية في البرلمان.

وأضاف سامح عاشور: " الإخوان عرضوا عليا للانضمام إلى قوائمهم الانتخابية في البرلمان ولكني رفضت، والإخوان كانوا يرغبون في إجراء انتخابات البرلمان في البداية لوضع الدستور وفق خطتهم"، مضيفا:" كنا عند الرئيس المعزول مرسي في قصر العروبة في وفد من القوى السياسية للحوار وطلبت إعادة النظر في لجنة تشكيل الدستور وحصلت خناقة وهاجمني عصام سلطان".





وأكمل سامح عاشور: "أيمن نور كان يدعم جماعة الإخوان الإرهابية ويساندهم، وجمعتني جلسة أنذاك مع أيمن نور وأبو العلا ماضي وعصام سلطان وشتموا الأخوان قدامي"، مضيفا: "أنا كنت رافض لفكر الأخوان ورفضت مسايرة المطالب والخطط الإخوانية خلال حكمهم ".





وأشار سامح عاشور، إلى أن من يحافظ على الحد الأدنى من المبادئ والقيم يساعد الفرد على الوصول إلى طموحه في السياسة.





وأضاف سامح عاشور: "جماعة الإخوان أكبر خطر على الدولة المصرية، وعندهم استعداد لمحاربة أي فرد بشكل غير شريف، لو سيطرت جماعة الإخوان على أي مكان لن يتركوه، و جماعة الإخوان لا يمتلكون مبدأ الخصومة بشرف".





وقال سامح عاشور، إن المساس بالدولة المصرية تحت أي مبرر مرفوض، مضيفا "لن أفرط في الدولة المصرية وتسليمها مجددا للإخوان".

وأضاف عاشور: "الإخوان كان لديهم اصرار على تشكيل دستور بالشكل الذي يرغبون فيه والإخوان كانوا يرغبون في تطبيق نظام التوريث في مصر، و الاخوان كانوا سيقومون بتوريث الحكم في مصر لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية".





وأوضح سامح عاشور، أنه في أيام حكم المعزول مرسي، كان يبلغه بعض المحامين من الإخوان بصدور قرارات من المعزول مرسي قبل إعلانها رسميا ، مضيفا: "ما حدث مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ونقله للعمل سفيرا في الفاتيكان لا علاقة له بالدستور والقانون".





وتابع سامح عاشور:" في يوم صدور قرار نقل النائب العام كان محمد مرسي متواجدا في حفل مئوية نقابة المحامين، ودار حوار بيني وبينه وسألني عن رأيي في القرار، وقلت له النائب العام سيرفض، و اتصلت بالمستشار عبد المجيد محمود أنذاك وأبلغني أنه يرفض هذا القرار وأنه لن يسافر للفاتيكان ".





ولفت سامح عاشور: "قبل حفل المئوية الرئاسة آنذاك طلبت مني نص الكلمة التي سوف ألقيها وأبلغتهم أنني لا أكتب كلمة، مضيفا:" أثناء كلمتي وفي وجود مرسي أعلنت أن لجنة تشكيل الدستور لا تعبر عن كل القوى السياسية وأن مصر مش كلها حزب الحرية والعدالة".





وأكد نقيب المحامين السابق، إنه لا يندم على أي موقف اتخذه ضد جماعة الإخوان لصالح الدولة المصرية، مضيفا: "تعرضت لتهديدات من جماعة الإخوان لأنني لم أكن متوافقًا مع سياساتهم، وفي انتخابات نقابة المحامين كنت اقول للمحامين اللي عايز ينتخب الإخوان لا ينتخبني نقيبا".





وفي سياق أخر تحدث سامح عاشور على تعديلات قانون الشهر العقاري، وقال سامح عاشور، تعليقا على تعديلات الشهر العقاري، إن تسجيل العقارات قضية وطنية لأنها تحافظ على الثروة العقارية وقيمتها.

وأضاف سامح عاشور: "المشكلة الحقيقية هي إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري"، مضيفا: "ملاك العقارات ليسوا من الطبقات الفقيرة".





وتابع سامح عاشور: "نقابة المحامين تفرض رسوم على المحامين قدرها 1% دمغة من قيمة العقد الذي يوقعه أثناء تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والمحكمة تحكم بـ 7.5 % لصالح صندوق القضاء من قيمة العقارات المسجلة، والضريبة العقارية تحصل على 2.5% من قيمة العقار".





وأكمل سامح عاشور: "نقابة المحامين لا تحصل على موارد من خزينة الدولة لصرف استحقاقات العلاج والمعاشات والمصروفات الإدارية داخل النقابة وقوامهم حوالي 600 مليون جنيه لـ 280 ألف محامي".



