أخبار التوك شو .. أكلات في شهر رمضان يجب تناولها قبل تلقي لقاح كورونا..عواد وهبة.. مواطن قابل السيسي في الشارع فتحققت أمنياته

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها في التقرير الآتي:





قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إن جميع لقاحات فيروس كورونا التي جاءت لمصر جيدة.





قال أحمد جاد الرب، المرشد السياحي الذي عثر على 14 مليون جنيه، إنه حصل على المبلغ من إحدى شركات الترجمة التي يتعامل معها، وعثر على هذا المبلغ عن طريق الصدفة، حيث إن المكتب أرسل بالخطأ المبلغ، ولم يتأثر كثيرًا بالحصول على المبلغ وردَّه فورًا للشركة.





قال الحاج عواد وهبه الذي استوقفه الرئيس السيسي صباح اليوم، أثناء شرائه من أحد الباعة في الشارع "كلمت الريس والله ده ملاك من السماء".





قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري، إن ترعة سقارة البحرية إحدى ترع محافظة الجيزة، وتكلف تبطينها 40 مليون جنيه.





انفجر علاء رضوان الصحفي الذي فقد 11 من أسرته في حادث الكريمات، قائلا:" أنا فقدت أهلي كلهم ، ولازم المتسبب في الحادث يتحاسب".





قال الإعلامي سيد علي، إن الحالة الصحية للكاتب الصحفي مجدي الجلاد جيدة، عقب دخوله غرفة العمليات لاستئصال ورم.





علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث طريق الكريمات الدموي، قائلا:" حادثة بشعة، وحذرت من شهر من طريق الكريمات لأن الطريق به مشكلة".





عرضت قناه الحدث العربية تقريرا يؤكد أن الحكومة البريطانية أخذت قرارا بخفض مساعداتها الخارجية للدول الفقيرة.





قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لم تقصر في أي آلية متعلقة بسد النهضة بين الثلاث دول من أجل الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالحهم.





قال محمد حسن ، بائع الفاكهة الذى أمر الرئيس بعلاجه ، إنه تفاجأ بوجود الرئيس أمامه فى شارع أحمد فخرى أمام حديقة الطفل، موضحًا أنه باع للرئيس 2 كيلو موز ورفض الرئيس أن ياخذهم هدية ودفع ثمنهم.







