طارق يحيى: أسامة فيصل قادر على حل مشكلة التهديف في الزمالك

ثلاثة أهداف مقابل هدف

في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.



وقال طارق يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": " أداء الزمالك في الشوط الأول كان جيدا لكنه تغير في الشوط الثاني ".





وأكد طارق يحيي أن الزمالك قادر على التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية من خلال تحقيق الفوز في المباريات القادمة.





وأوضح طارق يحيي أن أخطاء الزمالك في الشوط الثاني سبب الخسارة أمام الترجي التونسي .





واوصل:" استبعاد مروان حمدي من مواجهة الترجي التونسي خطأ كبير، وأسامة فيصل فرصة الزمالك للقضاء على المشكلة التهدفية داخل الفريق".

عبر طارق يحيي لاعب الزمالك السباق عن استيائه الشديد نتيجة هزيمة الفريق الأول أمام الترجي التونسي ب