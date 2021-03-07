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رياضة

أخبار الرياضة| سقوط الأهلي والزمالك في أفريقيا وتألق بيراميدز في الدوري.. وأستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون

الأحد 07/مارس/2021 - 12:06 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار طوال اليوم ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالتالي:

سيطرت حالة من الحزن الشديد داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي باستاد القاهرة بعد التعادل الإيجابي مع فيتا كلوب 2-2 في دوري أبطال أفريقيا .


انتهت مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالتعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال اأفريقيا.‏


قررت إدارة الكرة بالزمالك توقيع غرامة مالية كبيرة تصل لخصم 300 ألف جنيه من مستحقات الدولى المغربى أشرف بن شرقى وفقا للائحة الفريق بعد اعتراضه غير اللائق على قرار البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق استبداله قبل نهاية مباراة الترجى بدقيقتين والدفع بالصاعد أسامة فيصل بدلا منه.


عاد بيراميدز الي الانتصارات علي حساب أسوان بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


تغلب فريق الترجي على نظيره  الزمالك  بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.

تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره ولفرهامبتون بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم" بريميرليج".
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