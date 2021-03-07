بدو دهب يحصدون المراكز الأولى في مسابقة الكايت سيرف

حصد بدو مدينة دهب المراكز الاولي في مسابقة الكايت سيرف والتي شارك فيها لاعبين من جنسيات عديدة وسط إقبال كبير من السياح والأجانب المقيمين بدهب .





فاز الشاب عبده أبوعيد، وأخيه الأصغر أحمد أبو عيد البالغ من العمر نحو 13 سنة، من مدينة دهب، وفاز بالمركز الأول في المسابقة الترويجية لنشاط الكايت سيرف بمنطقة لاجونا في مدينة دهب، التي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة العشرات من الرجال والسيدات والأطفال من مصر وروسيا وأوكرانيا





ونجح شباب مدينة دهب في رفع اسم دهب في ذلك المحفل الكبير في تلك المسابقة بجانب فوز الشقيقين فاز أيضا الشاب عودة سليمان من أبناء دهب.





والمسابقة ينظمها مجموعة من مراكز الغوص الكايت سيرف ويشارك فيها من مصر وروسيا وأوكرانيا





يشار الي ان مدينة دهب تتمتع بكافة المقومات ومنطقة لاجونا خاصة من شواطئ وسرعة في الرياح لتكون أهم مناطق الممارسة.

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كانت غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر، قد أعلنت عن تنظيم مسابقة ترويجية لنشاط الكايت سيرف بمنطقة لاجونا في مدينة دهب، وذلك على مدى ثلاث أيام تبدأ من 4 مارس الجاري، بهدف ترويج وتنشيط سياحة الشراع بمدينة دهب

وقد زاد بريق مدينة دهب بمسابقات " الكيت سيرف " التي تنظم لأول مرة علي نطاق واسع منذ جائحة كورونا العالمية بمشاركة كبيرة من متسابقين مصريين وأجانب والتي نظمت بجهود ذاتية من محبي رياضات الكيت سيرف و الوند سيرف بدهب والمهتمين بالسياحة من رجال الأعمال وملاك الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز الغوص .





وجذبت تلك المسابقة السياح والأجانب المقيمين بدهب لمشاهدتها علي شواطئ اللاجونا في أجواء من التشويق والإثارة لحركات المتسابقين الذين يبتكرون حركات هوائية .





وقال علي عايش الخبير السياحي ومالك أحد المنتجعات السياحية أن تنظيم البطولة كان معتمدا علي الجهود الذاتيه ولكنه كان افضل من بطولة الجونة إلي أن المسابقة جمعت سياح دهب وكانت ممتعة رغم عدم وجود دعاية لها في الشوارع والميادين وأوضح عايش أن تلك الرياضة لم تعد مقصورة علي الأجانب فقط بل أصبح يمارسها مصريين ومن بينهم مدربين أكفاء

وطالب عياش بالاهتمام بتلك الرياضة حيث أنها دخلت العاب الأولمبياد ويمكن لمصر التفوق فيها وخاصة جنوب سيناء يوجد بها ٤ مدن هي " دهب - شرم الشيخ - طور سيناء - راس سدر " مناسبة لتلك الرياضة .

واضاف محسن جعفر من المهتمين بالسياحة بدهب أن دهب من افضل الاماكن في العالم في الرياضات البحرية والغوص وخاصة الغوص الحر في اللايت هوس و غوص المحترفين بمنطقة البلوهول مشيرا إلي أن رياضة الكيت سيرف والوند سيرف اصبح لها مدربين من سكان دهب من البدو واحترفوا هذه الرياضات

وأكد صالح عوض مصور فوتوغرافي أن المشهد كان رائع علي شواطئ دهب رغم ما يعانيه العالم من فيروس كورونا تنعم دهب بالطقس الرائع مطالبا بتنظيم تلك البطولات بشكل دوري وفي مواعيد محددة لإنعاش السياحة

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