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محافظات

نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من طلاء العقارات في مسار العائلة المقدسة

الأحد 07/مارس/2021 - 04:21 ص
نائب المحافظ تتفقد
نائب المحافظ تتفقد اعمال التطوير بمسار العائلة المقدسة
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عبد العزيز جمال
قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن الأعمال النهائية المتبقية بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة أوشكت على الانتهاء. 

وأكدت نائب محافظ القاهرة في تصريحات صحفية انه جار تذليل العقبات والمعوقات التى من شأنها أن تسبب اى تعطيل، مضيفة أنها لا تدخر جهدا فى سبيل أداء الواجب الوطنى والمشاركة فى الأعمال والمشروعات ذات الأهمية القصوى.

وأشارت إلى ان مسار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروع قومي وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا في إطار الاهتمام بالسياحة الدينية.

وأعلنت عن الانتهاء من طلاء جميع العقارت التي يمر بها المسار وجارى مراجعتها، مشددة على ضرورة مراجعة تهذيب الاشجار الموجودة بمجمع الاديان بالإضافة إلى تبليط بعض الأجزاء من الرصيف المقابل للحمامات سابقة التجهيز واستكمال بلاط الرصيف المقابل للكنائس بشكل كامل.


وأضافت انه يجري  عمل بوابة حجرية بمدخل مجمع الاديان مكتوب عليها بالنحاس لإضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين.
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