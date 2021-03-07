نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من طلاء العقارات في مسار العائلة المقدسة

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن الأعمال النهائية المتبقية بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة أوشكت على الانتهاء.





وأكدت نائب محافظ القاهرة في تصريحات صحفية انه جار تذليل العقبات والمعوقات التى من شأنها أن تسبب اى تعطيل، مضيفة أنها لا تدخر جهدا فى سبيل أداء الواجب الوطنى والمشاركة فى الأعمال والمشروعات ذات الأهمية القصوى.





وأشارت إلى ان مسار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروع قومي وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا في إطار الاهتمام بالسياحة الدينية.





وأعلنت عن الانتهاء من طلاء جميع العقارت التي يمر بها المسار وجارى مراجعتها، مشددة على ضرورة مراجعة تهذيب الاشجار الموجودة بمجمع الاديان بالإضافة إلى تبليط بعض الأجزاء من الرصيف المقابل للحمامات سابقة التجهيز واستكمال بلاط الرصيف المقابل للكنائس بشكل كامل.







