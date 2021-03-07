ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الرياضة يعلق على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:02 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
Advertisements
إبراهيم القادري
علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات.


وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا  أن الزمالك خسر من فريق مازيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم.


وأوضح أشرف صبحي : "إننا نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والأجهزة الفنية الخاصة بفرقهم"، لافتا إلى أننا نبحث خلف إخفاقات الفرق لإصلاحها ونتابع لأن هذا هو دورنا ومهمتنا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب: مبادرة أخلاقنا تهدف لبناء القيم داخل الإنسان .. شاهد

رفع التجميد خلال يوم .. أشرف صبحي يحسم الجدل حول قضايا نادي الزمالك.. فيديو

بسبب التأمينات.. أشرف صبحي يتدخل لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارتي الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

رياضة البرلمان تشيد بتدخل وزراء الشباب والخارجية والطيران لإنهاء أزمة طائرة الزمالك

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السنغال

ترشيحاتنا

استبدله بسرعة قبل 15 مايو.. 5 تطبيقات تحافظ على خصوصيتك أفضل من واتساب

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

حتى الوفاة.. 7 كلاب بيتبول تهاجم رجلاً أثناء عودته للمنزل

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

حديث عن مصالحة وترسيم حدود.. أسرار عودة نغمة تركيا الناعمة مع مصر

الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

Advertisements

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

النقاز: ذهبت لغرفة ملابس لاعبي الزمالك لأوجه لهم رسالة

دعاء الصباح للرزق.. يساعد على جلبه سريعا وزيادة التوفيق في العمل

الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد