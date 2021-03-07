وزير الرياضة يعلق على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات. علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة









وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة " أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا أن الزمالك خسر من فريق ما زيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم.







