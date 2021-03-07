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رياضة

علاء عبد العال لـ محمد صلاح: ادرس قرارك جيدا قبل الرحيل عن ليفربول

الأحد 07/مارس/2021 - 01:13 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان ، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول يجب عليه أن يدرس قراره جيدا قبل الرحيل عن فريقه.

وقال عبد العال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إن الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا. 

وتابع أن بيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء. 

وأضاف أن بطولة الدوري صعبة هذا الموسم والدور الثاني من المسابقة سيكون لتجميع النقاط.

وأردف أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة في اللقاء المقبل من الدوري. 

وأتم أن سموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا في الدوري.

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