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توك شو

متعب: الأهلي يحتاج لمهاجم حقيقي.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 01:26 ص
عماد متعب
عماد متعب
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داليا أحمد

قال عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق، إن الفريق لديه مشكلة كبيرة في إهدار الفرص ليس من مباراة اليوم أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، ولكن بدا ذلك واضحًا في المباريات السابقة.


وتابع عماد متعب في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "صحيح تقدمنا 2/1 بعد تغييرات موسيماني لكن التحكيم وعدم وجود الفار كان كارثة، خاصة أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد الأهلي اليوم تمثل كارثة تحكيمية.


وأكد متعب أن الأهلي لعب جيدا لكنه لم يترجم الفرص التي أتيحت لإحراز الأهداف وهذه مشكلة  كبيرة  بالنسبة للنادي الأهلي، قائلا: لازم مهاجمي الفريق يشوفوا الغلط فين ويظبطوه ويعالجوه ولو الدنيا استمرت بالشكل ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة".

 

وأوضح متعب، أن الأهلي يحتاج بالفعل خلال الفترة القادمة لمهاجم جديد لتدعيم صفوفه بعد القصور الذي بدى في المباريات الأخيرة: قائلًا: "الفريق محتاج لمهاجم، ونحط تحت الكلمة خطوط كتيرة .. لا كهربا مهاجم ولا محمد شريف مهاجم  كلهم بيقوموا بس بدور المهاجم لكن إحنا محتاجين مهاجم حقيقي".

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