صبحي عن أزمة انضمام صلاح للمنتخب: علينا المحاولة مجددا مع ليفربول.. فيديو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليقا على أزمة انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر، إنه على اتحاد الكرة أن يحاول مرة واثنين ونحن معه من اجل أن نساعد علي نجم ليفربول للمنتخب.





وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر، أن فريق محمد صلاح ليس في افضل حالاته وهذا الذى يمنع مدرب ليفربول من المجازفة خصوصا بلاعب بأهمية محمد صلاح ولكننا يجب أن نحاول ون تفاوض معهم حتي نستطيع ضمه الي منتخب مصر وهذا دورنا.





اشرف صبحي ، أن قرارات النوادي ليس لنا تدخل بها ودورنا هو توفير عوامل الأمان والتأمين. وأوضحالأمان



