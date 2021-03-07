إيناس كامل: أتمنى تقديم شخصية داليدا

قالت الفنانة إيناس كامل إن عدد حلقات مسلسل " الدايرة" تتوقف على الحكاية، موضحة أن هذا الأمر ليس على هذا العمل فقط بل أى مسلسل.





وأضافت إيناس خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، انها تسعى إلى التجديد وتقديم شخصيات متنوعة ومختلفة ولا تحب حصر نفسها في دور معين، وتمنت ان تقدم أدوار اكشن، وشخصية داليدا لأن حياتها ثرية كانسانة وفنانة ومطربة عالمية.





وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.



