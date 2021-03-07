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أخبار البلد

أهم الأخبار.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. الأهلي يتعثر أمام فيتا والزمالك يغرق في رادس

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 ص
حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب النادي الأهلي
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها.

عقب زيارة السيسي لهم.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. فيديو
وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، أمام بعض بائعي الفاكهة، خلال تفقده أحد شوارع مدينة نصر.

وكانت لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحدثه مع بائعي الفاكهة وتلبية مطالبهم التي يحتاجونها بكل ترحيب. 
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ليلة سقوط الكبار .. الأهلي يتعثر أمام فيتا والزمالك يغرق في رادس .. فيديو
ليلة لم تنعم بها القاهرة حيث شهدت سقوط الكبار فى دورى أبطال إفريقيا ما بين تعثر وخسارة ما جعل موقف النادى الأهلي والزمالك يزداد سوءًا في التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.
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قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائق النقل المتسبب فى حادث الكريمات
أمرت «النيابة العامة» بحبس قائد السيارة النقل بحادث الكريمات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وإلحاقًا ببيان «النيابة العامة» السابق بالواقعة، حيث كانت قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أطفيح يوم السادس من شهر مارس الجاري بصَدْم سيارة نقل بمقطورة حافلةً (ميكروباص) بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية الكريمات -اتجاه الصعيد -، ووفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة جراء الحادث.
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تخصيص 25 ألف متر لإنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية .
 
جاء ذلك خلال لقائه بمحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
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عمرو السولية يدخل في نوبة بكاء عقب تعادل الأهلي مع فيتا كلوب
دخل عمرو السولية لاعب النادى الاهلى فى نوبة بكاء بعد تعادل الاهلى مع فيتا كلوب في دورى أبطال إفريقيا، وسقط اللاعب بعد نهاية المباراة فى منتصف الملعب، وحاول محمد الشناوى حارس المرمى تهدئته.
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بفيديو قصير.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث إطلالة
شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدًا لها.
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