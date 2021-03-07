أهم الأخبار.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. الأهلي يتعثر أمام فيتا والزمالك يغرق في رادس

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عقب زيارة السيسي لهم.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. فيديو

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، أمام بعض بائعي الفاكهة، خلال تفقده أحد شوارع مدينة نصر.



