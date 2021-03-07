استشاري باطنة بموسكو: لقاح سبوتنك 5 أعطى نتائج هائلة.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعد استشاري الباطنة العامة بموسكو، إن لقاح سبوتنك 5 الروسي لـ كورونا أعطي نتائج هائلة جعلت الجميع تفاجأ، مؤكدا أنه يساعد علي زيادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد تلقي جرعتين.





سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " : الأجسام المضادة التي ينتجها لقاح سبوتنك 5 الروسي ضد كورونا، لم يستطع الكمبيوتر قراءتها بسب ارتفاعها الزائد وهذا شيء مبشر جدا واذهل الجميع خلال عرض نتائج اللقاح. وأضافأمالأجسامقراءتهاشيء



