استشاري باطنة بموسكو: لقاح سبوتنك 5 أعطى نتائج هائلة.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعد استشاري الباطنة العامة بموسكو، إن لقاح سبوتنك 5 الروسي لـ كورونا أعطي نتائج هائلة جعلت الجميع تفاجأ، مؤكدا أنه يساعد علي زيادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد تلقي جرعتين.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " : الأجسام المضادة التي ينتجها لقاح سبوتنك 5 الروسي ضد كورونا، لم يستطع الكمبيوتر قراءتها بسب ارتفاعها الزائد وهذا شيء مبشر جدا واذهل الجميع خلال عرض نتائج اللقاح.
وأوضح سعد أن هناك أقبال كبير علي تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن لقاح سبوتنك الروسي ليس له أعراض جانبية بنسبة 95%.