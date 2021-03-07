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مصطفى بكري: علاقتي بـ هيكل كانت مهنية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:29 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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إسراء صبري
قال مصطفى بكري، إنه كانت تجمعه علاقة مهنية بالكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وكان دائما يعرض عليه أعماله وتجاربه الصحفية.

وأضاف بكري" خلال حواره ببرنامج آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": هيكل تعرف على خلال فترة مجلة المصور، وعندما عرض علي رئاسة جريدة الأحرار تحدثت معه عن مخاوفي وهو شدد على خوضي تلك التجربة.

واستطرد: دخلت تجارب عديدة في مجال الصحافة، ولم أعود إلى جريدة المصور بعد الاختلاف الذي حدث، إلا لتقديم استقالتي بعد 13 عاما.
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