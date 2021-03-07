عبد الحليم قنديل: المطامع والطائفية ذهبت بـ لبنان إلى أسوأ نقطة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الحليم قنديل، إن الوضع في لبنان أصبح مقلق للغاية، والبلد ذاهب إلى الجحيم، ومشهد النزاع شبه الدموي على كيس حليب في محل شهير هو خير تمثيل للمشهد.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز": لبنان ذهبت به المطامع والطائفية والفساد إلى أسوأ نقطة.. فيديو الشجار في أحد المحلات بمنطقة الحازمية، إلى حد الاشتباك حول كيس حليب، هذه اللقطة التي راجت تجسد محنة لبنان الرهينة، وتجسد عمق المأساة".





وأشار إلى أن المبادرة الفرنسية وصلت لطريق مسدود، وبعد ثوررة الشعب النتيجة إلى الآن صفر ومازال لبنان على حالة الخذلان.



