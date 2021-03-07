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فن

محمد هنيدى يسترجع ذكرياته بفيديو من فيلم يوم ملوش لازمة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
يحدث الفنان محمد هنيدى حالة من التفاعل كبيرة على السوشيال ميديا خاصة ويتفاعل كثيرا مع متابعيه فى التعليقات والمنشورات، حيث نشر اليوم فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل فيسبوك من فيلمه "يوم ملوش لازمة".

وكتب محمد هنيدي على معلقا على الفيديو: "ايه اللى انت لابسه دا.. إنت جاى تتجوز ولا تتظاهر".

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ويشارك هنيدى فى فيلم "الإنس والنمس" مع منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يشهد عودة محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.
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