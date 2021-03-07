محافظة القاهرة عن إقامة سرادق عزاء بـ مصر الجديدة في حماية الشرطة: مستحيل

قال اللواء إبراهيم عوض ، السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة ، إن سرادق عزاء في مصر الجديدة أقيم بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وبعد رصد المنطقة، توجه رئيسة الحي ، ومدير شرطة المرافق، وصادروا الفراشة ، والسماعات .





وأضاف " إبراهيم عوض" في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور" ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تبعًا لمخالفة قرار الرئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة سرادق عزاء، ومنع التجمعات، وتحرير محضر في قسم النزهة برقم 584 بتاريخ اليوم، جُنح أمن دولة طوارئ.





ونفى السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة ما تداوله أهالي المنطقة ، بأن هذا السرادق أقيم وسط حماية من الشرطة، قائلًا: "إستحالة ، لأن الشرطة تحركت واتخذت الإجراءات على الفور ضد المسئولين بعد الإبلاغ عنه في غرفة النجدة".





وأشار عوض، إلى أن هناك سرادق أيضًا أقيم في منطقة الخليفة، وتم الإبلاغ عنه في غرفة النجدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قائلا: "فور ورود أي بلاغ نتحرك للمنطقة المعنية والتنفيذ على الفور".