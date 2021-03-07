عمرو جمال: هجوم الأهلي بخير

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.





وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أن هناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي، وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.





وأضاف أن هناك لاعبين كبار بالفريق وفي خط الهجوم سواء والتر بواليا او مروان محسن، قائلا: اتمنى بالطبع للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.



