ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو جمال: هجوم الأهلي بخير

الأحد 07/مارس/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أن هناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي، وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.

وأضاف أن هناك لاعبين كبار بالفريق وفي خط الهجوم سواء والتر بواليا او مروان محسن، قائلا: اتمنى بالطبع للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.

وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.

ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الفريق الاحمر انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.

وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

15 دقيقة تعادل سلبي.. درجة الحرارة تمنح سيبما التنزاني التفوق على الأهلي

30 دقيقة تعادل سلبي وملل كروي متبادل بين الأهلي وسيمبا التنزاني

عاجل .. سيمبا التنزاني يتقدم على الأهلي بالهدف الأول

سيمبا التنزاني يستغل ارتفاع درجة الحرارة ويتقدم على الأهلي في الشوط الأول

75 دقيقة .. الأهلي عاجز عن التعادل مع سيمبا التنزاني

سيمبا يحقق المفاجأة ويفوز على الأهلي للمرة الثالثة

ترشيحاتنا

اختراق آلاف الحسابات لـ مايكروسوفت حول العالم.. اشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

فيتا كلوب يدرك التعادل أمام الأهلي من ركلة جزاء

علامات تدل على قطع سير الكاتينة في السيارة

كهربا خارج المنتخب.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي ويوجه رسالة للاعب

اخصموا منهم .. أحمد عيد عبد الملك يطالب بمعاقبة لاعبي الزمالك

في دقيقتين .. الأهلي يتقدم بهدفين في مرمى فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل الأعمال المنزلية.. زوجة سعيدة الحظ تحصل على 3 ملايين جنيه

لسبب مؤثر.. سيدة تقيم جنازة والدها في مغسلة سيارات| فيديو

إنجي المقدم تخطف الأنظار بجلسة تصوير تبرز أنوثتها