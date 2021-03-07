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رياضة

عمرو جمال عن الانضمام للمنتخب: أدائي يتحدث عني

الأحد 07/مارس/2021 - 05:19 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي، أنه يقدم اداء جيدا ويبذل كل جهده للعودة إلى مستواه من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إنه يسعى للإنضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل ويفعل كل شيء في الملعب من اجل ذلك، مضيفا: "ادائي يتحدث عني في ذلك النقطة".

وتابع أن القرار الأول والأخير في يد حسام البدري المدير الفني للفراعنة، مؤكدا أنه على دراية كاملة بمستواه الفني منذ أن كان مدير فني للأهلي.

وأتم أن حسام البدري مدرب كبير متمنيا له التوفيق مع المنتخب الوطني.
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